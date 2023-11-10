Алексеева: в бою Павловича и Аспиналла отдаю предпочтение Сергею — 65 на 35

Российский боец UFC Ирина Алексеева высказалась о предстоящем поединке между россиянином Сергеем Павловичем и британцем Томом Аспиналлом. Он пройдёт в рамках турнира UFC 295.

«Классный бой. Сергей этого заслужил своими яркими и красивыми победами. Думаю, что будет очень непредсказуемый результат. Из разряда 50 на 50, потому что сойдутся два нокаутёра. Но, учитывая победную серию Сергея, я бы всё-таки отдала ему предпочтение – 65 на 35. Его последние бои были более мощными, захватывающими, он шансов никому не оставлял. Аспиналл тоже хороший боец. Сергею наверняка будет с ним сложно. Думаю, что у обоих должно быть хорошее кардио, несмотря на то что это тяжёлый вес. Все понимают, что всё может закончиться не от одного удара, а от шквала. У каждого может быть хорошая держалка. Надеюсь, что Сергей затащит этот бой», — сказала Ирина Алексеева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?