Уоррен отреагировал на мнение, что Фьюри поддавался с Нганну, чтобы отложить бой с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен, который представляет интересы британца Тайсона Фьюри, прокомментировал мнение, согласно которому его клиент намеренно действовал неубедительно в поединке с Фрэнсисом Нганну, чтобы отложить реванш с Александром Усиком.

«Что за чушь. Где там была подстава? Весь этот идиотизм исходит в основном от тех же людей, которые перед боем говорили, что это фарс, притворство, цирк в исполнении чемпиона мира в супертяжёлом весе. Мы знали, что Нганну – сильный противник, обладающий огромной силой удара. Знали, что эти удары он будет наносить», — приводит слова Уоррена Daily Mail.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным судейским решением.

Бивол и Бетербиев провели стердаун перед боем Фьюри – Нганну: