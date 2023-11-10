Хамзат Чимаев — о тренировках в Чечне: в гостях хорошо, но дома всегда лучше

Непобеждённый боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, выступающий в средней весовой категории UFC, разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фотографиями. Снимки были сделаны во время тренировочного занятия в Грозном (Чеченская Республика).

«В гостях хорошо, но дома всегда лучше», — подписал фото Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Напомним, в последнем поединке Чимаев встречался с американцем Камару Усманом. Их бой состоялся 21 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершилось победой Хамзата судейским решением. Всего на счету Чимаева 13 боёв в ММА, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Усмана 20 побед при четырёх поражениях.

Чимаев провёл спарринги с сыновьями Кадырова: