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Павлович высказался о возможности провести бой с Джонсом и Миочичем

Павлович высказался о возможности провести бой с Джонсом и Миочичем
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Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович ответил на вопрос по поводу потенциальных поединков с американскими бойцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Не знаю, получится ли подраться с Джонсом или Миочичем. Поживём — увидим, но, конечно, хотелось бы. Это две легенды этого спорта, и бой с любым из них – это большое событие», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. 11 ноября в Нью-Йорке Джон должен был сразиться с Миочичем. Противостояние должно было пройти в рамках UFC 295.

Почему Сергей Павлович — самый страшный нокаутёр UFC?

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