Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Павлович ответил на вопрос, кто победит в бою Джонса и Миочича

Павлович ответил на вопрос, кто победит в бою Джонса и Миочича
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович поделился мнением об ожидаемом поединке между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Кто победит в бою Джонса и Миочича? Я думаю, это будет зависеть от того, как будут готовы оба бойца. Потому что это две легенды тяжёлого дивизиона, которые уже всем всё доказали. Нужно будет смотреть, у кого будет какая подготовка. Если они оба будут готовы очень хорошо, то я даю 50 на 50», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. 11 ноября в Нью-Йорке Джон должен был сразиться с Миочичем. Противостояние должно было пройти в рамках UFC 295. Ожидается, что они сразятся в следующем году.

Джон Джонс успешно перенёс операцию:

Материалы по теме
Взвешивание на UFC 295: дружбы не будет! Павлович и Аспиналл сойдутся лицом к лицу. LIVE
Live
Взвешивание на UFC 295: дружбы не будет! Павлович и Аспиналл сойдутся лицом к лицу. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android