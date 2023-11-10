Павлович ответил на вопрос, кто победит в бою Джонса и Миочича

Российский боец смешанных единоборств Сергей Павлович поделился мнением об ожидаемом поединке между американцами Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

«Кто победит в бою Джонса и Миочича? Я думаю, это будет зависеть от того, как будут готовы оба бойца. Потому что это две легенды тяжёлого дивизиона, которые уже всем всё доказали. Нужно будет смотреть, у кого будет какая подготовка. Если они оба будут готовы очень хорошо, то я даю 50 на 50», — сказал Павлович на канале Майкла Биспинга в YouTube.

Напомним, в конце октября Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. Сообщалось, что восстановление может занять до восьми месяцев. 11 ноября в Нью-Йорке Джон должен был сразиться с Миочичем. Противостояние должно было пройти в рамках UFC 295. Ожидается, что они сразятся в следующем году.

Джон Джонс успешно перенёс операцию: