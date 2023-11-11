Волкановски — о Топурии: он хорош во всём, но мои навыки будут для него слишком высокими

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) Алекс Волкановски поделился ожиданиями от титульного боя с Илией Топурией, который пройдёт в феврале 2024 года.

«Он мощный чувак. Он хорош во всём. Его нельзя назвать однобоким. Он явно очень разносторонне развит. Но я просто верю, что мои навыки и понимание будут для него слишком высокими. Он молодой, голодный парень. Он непобедимый и очень, очень уверенный в себе, но я думаю, что нужно охладить его пыл, поэтому я рад быть тем человеком, который сможет это сделать», — приводит слова Волкановски MMAJunkie со ссылкой на канал Fox Sports Australia.

Топурия дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.