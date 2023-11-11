Александр Усик высказался о шутках и оскорблениях из-за своей фамилии

Украинский чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал, как относится к шуткам и оскорблениям по поводу своей фамилии.

«Я слышал так много оскорблений в свой адрес, что в какой-то момент просто стал переворачивать их и считать своими достижениями. Оскорбления от Тайсона Фьюри? Никаких обид. Я всё равно люблю этого невероятного человека. Как к человеку я не чувствую к нему никакой враждебности. Я просто люблю всех людей, включая Тайсона Фьюри», — приводит слова Усика AP News.

Напомним, ранее стало известно, что Александр Усик и Тайсон Фьюри проведут поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Изначально бой должен был состоятся в декабре 2023 года, но позднее появилась информация о переносе встречи на начало 2024 года.