Бой Борщёва и Садыхова на турнире UFC 295 завершился вничью

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В рамках предварительного карда россиянин Вячеслав Борщёв встретился с представителем Азербайджана Назимом Садыховым.

Бой продлился три раунда и завершился вничью.

В соглавном бою российский тяжеловес Сергей Павлович сразится за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом. Начало боя Павлович – Аспиналл примерно в 7:30 мск.

В главном бою турнира представитель Чехии Иржи Прохазка проведёт бой с бразильцем Алексом Перейрой.

Основной кард UFC 295.

Иржи Прохазка — Алекс Перейра;

Сергей Павлович — Том Аспиналл;

Джессика Андраде — Маккензи Дёрн;

Мэтт Фревола — Бенуа Сен-Дени;

Пэт Сабатини — Диего Лопес.