Бой Борщёва и Садыхова на турнире UFC 295 завершился вничью
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В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В рамках предварительного карда россиянин Вячеслав Борщёв встретился с представителем Азербайджана Назимом Садыховым.
Бой продлился три раунда и завершился вничью.
В соглавном бою российский тяжеловес Сергей Павлович сразится за временный титул организации с британцем Томом Аспиналлом. Начало боя Павлович – Аспиналл примерно в 7:30 мск.
В главном бою турнира представитель Чехии Иржи Прохазка проведёт бой с бразильцем Алексом Перейрой.
Основной кард UFC 295.
Иржи Прохазка — Алекс Перейра;
Сергей Павлович — Том Аспиналл;
Джессика Андраде — Маккензи Дёрн;
Мэтт Фревола — Бенуа Сен-Дени;
Пэт Сабатини — Диего Лопес.
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