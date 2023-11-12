Менеджер Усмана Нурмагомедова: он проведёт реванш с Примусом и вернётся в турнир

Ризван Магомедов, менеджер российского бойца Усмана Нурмагомедова, высказался о дисквалификации россиянина на полгода из-за проваленного допинг-теста.

«Усману были прописаны лекарства для лечения болезни, которая у него была. Это не анаболический стероид, не EPO, не HGH и т.д. Ничего стимулирующего. Он проведёт реванш с Примусом и вернется в турнир», — сказал Магомедов в своём заявлении.

Ранее в Bellator заявили, что россиянин на данный момент остаётся чемпионом организации, несмотря на слухи о том, что он будет лишён титула.

Нурмагомедов дебютировал как профессионал в 2017 году и в апреле 2021-го впервые провёл поединок в Bellator. Всего на счету россиянина в MMA 17 побед и ни одного поражения.