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Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе

Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе
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В ночь с 11 на 12 ноября по московскому времени в Нью-Йорке (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 295. В главном событии вечера поединок провели чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра. Бойцы сразились за титул в полутяжёлой весовой категории UFC.

Поединок завершился во втором раунде досрочной победой бразильского бойца. Перейра нокаутировал Прохазку, забрав поединок и чемпионский пояс в полутяжёлом весе. В активе Перейры теперь девять побед и два поражения. У Прохазки 29 побед и четыре поражения. Чех шёл на серии из 15 побед в ММА.

Напомним, в последнем бою Перейра встречался с поляком Яном Блаховичем. Поединок состоялся в ночь на 30 июля мск на UFC 291, продлился все три раунда и завершился победой Алекса раздельным решением судей. Для Перейры это был первый поединок в рамках полутяжёлого дивизиона.

Прохазка в последнем поединке одолел Гловера Тейшейру.

UFC 2023. UFC 295, Нью-Йорк, США
Иржи Прохазка - Алекс Перейра (W)
12 ноября 2023, воскресенье. 07:45 МСК
Алекс Перейра
Окончено
TKO
Иржи Прохазка
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