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Появились судейские записки ничейного боя Борщёв — Садыхов

Появились судейские записки ничейного боя Борщёв — Садыхов
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В ночь на 12 ноября на культовом стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) прошёл очередной турнир промоушена смешанных единоборств UFC. Одним из событий вечера стал поединок российского бойца Вячеслава Борщёва и азербайджанца Назима Садыхова.

Арбитры сошлись в решении отдать победу в первом и третьем раунде Борщёву со счётом 10-9, однако во втором раунде судьи отметили преимущество азербайджанского бойца. Лишь Брайан Минер записал счёт 10-9 в пользу Садыхова, тогда как двое других судей определили счёт 10-8. Таким образом, раздельным решением была зафиксирована ничья.

Судейские записки боя Садыхов — Борщёв

Судейские записки боя Садыхов — Борщёв

Фото: Официальный сайт UFC

Ранее Борщёв провёл пять поединков в промоушене, в которых одержал три победы. Оба поединка, которые он не закончил досрочно, были проиграны единогласным судейским решением.

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