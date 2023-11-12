Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тайсон Фьюри обратился к Аспиналлу после его победы над Павловичем

Тайсон Фьюри обратился к Аспиналлу после его победы над Павловичем
Комментарии

Звёздный британский боксёр Тайсон Фьюри прокомментировал выступление соотечественника Тома Аспиналла в бою россиянином Сергеем Павловичем.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился досрочной победой Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде. Британец завоевал временный титул UFC в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Просто хочу поздравить моего брата Тома Аспиналла, нового чемпиона UFC в тяжёлом весе! Да благословит тебя бог, Том, всего наилучшего тебе. Это не могло не произойти с таким прекрасным человеком. Поздравляю тебя и твою семью и надеюсь, что вы фантастически проведёте время», — сказал Фьюри в социальных сетях.

Ранее Аспиналл высказался о реванше с Павловичем.

Материалы по теме
«Мы ещё встретимся с Сергеем». Аспиналл — о реванше с Павловичем
Материалы по теме
Мечта о втором российском поясе UFC уничтожена. Аспиналл без подготовки снёс Павловича
Мечта о втором российском поясе UFC уничтожена. Аспиналл без подготовки снёс Павловича
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android