Инсайдер: Бивол выступит 23 декабря, есть вероятный соперник

Член рейтинга pound-for-pound и действующий чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (21-0, 11 KO) готовится вернуться на ринг 23 декабря в Саудовской Аравии, сообщает обозреватель Дэн Рафаэль.

Ожидается, что соперником россиянина станет американец Ричард Ривера (25-1, 19 KO). Бойцу 32 года, выступает на профессиональном ринге с 2017-го и единственное поражение в карьере потерпел от многократного чемпиона мира шведа Баду Джека.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в ноябре 2022 года, Бивол победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса, нанеся ему первое поражение в карьере.