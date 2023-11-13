«Это моя вина». Тренер Павловича высказался о поражении в бою с Аспиналлом

Артём Левин, тренер российского бойца смешанных единоборств Сергея Павловича, прокомментировал поражение своего подопечного в поединке с Томом Аспиналлом.

«Моя вина, что блок был не наработан. Это моя вина, я ее с себя не снимаю, хоть мы и отрабатывали, знали, мы контратаковали. Изначально я по своей стратегии думал: если бы я был Аспиналлом, что бы я делал? Двигался бы, постарался перевести в поздние раунды… Он так и делал, но Сергей не встретил.

Это проблема панчеров: когда они идут на такой победной линии, то начинают верить в один удар. То есть «сейчас мне главное его донести». И забывают про другие аспекты боя. Я считаю, что в свое время и у Федора Емельяненко была такая проблема.

Вопрос сейчас в другом: как Сергей выйдет из этого состояния, сколько он пробудет в этом стрессе, апатия будет ли у него после боя, либо он отдохнет и быстрее вернется в зал работать над ошибками. Верим в него, он человек разносторонний, в принципе работает над аспектами всеми: борьба, бокс, кикбоксинг – все это работает.

Я не хочу в чем-то винить, я максималист и сам вижу, что здесь возможно была моя ошибка. Поэтому лучше я не буду в чем-то осуждать Сергея, а возьму всю вину на себя – пусть хейтерские удары летят на меня, я их приму. Как ни крути, это самый наглядный пример. Это тяжелый вес, здесь каждый удар может стать решающим», – приводит слова Левина «Спорт-Экспресс».