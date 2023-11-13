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Камил Гаджиев рассказал, когда Павлович сможет получить шанс на титульный бой в UFC

Камил Гаджиев рассказал, когда Павлович сможет получить шанс на титульный бой в UFC
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев рассказал о том, через сколько времени российский боец Сергей Павлович может получить шанс на титульный поединок в UFC.

«Если обсуждать в контексте возможного чемпионского боя, то он возможен только через два года. Четыре-пять месяцев Сергей не будет драться, потом ему нужно снова пройти круг до чемпионского боя. Это примерно три поединка, но в тяжёлом весе это, может быть, и два. Только потом Сергей может снова говорить о своих чемпионских амбициях. Павловичу и его болельщикам придётся ждать два года нового шанса на чемпионский пояс», — приводит слова Гаджиева «Спорт-экспресс».

Напомним, в минувшие выходные Павлович потерпел поражение в поединке с Томом Аспиналлом.

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