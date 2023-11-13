«Это было дело случая». Сидельников — о победе Аспиналла над Павловичем

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о поражении соотечественника Сергея Павловича в бою с британцем Томом Аспиналлом.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился досрочной победой Аспиналла техническим нокаутом в первом раунде.

«Это было дело случая. Два высококлассных бойца, которые могли в любой момент завершить дело в свою пользу. Я, конечно, думал, что будет партер. Не ожидал такого. Но это два высококлассных бойца, они лучшие в тяжёлом весе. Просто рулетка удачи в этот вечер была на стороне Аспиналла», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.