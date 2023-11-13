«Надо ковать железо, пока горячо». Сидельников считает, что Павловичу нужен быстрый реванш

Российский боец смешанных единоборств Кирилл Сидельников высказался о возвращении соотечественника Сергея Павловича после поражения в поединке с британцем Томом Аспиналлом, который состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США).

«Надо ковать железо, пока горячо. Если UFC предоставит такую возможность, нужно брать сразу, как можно быстрее. Для Сергея это будет легче. Ему это нужно, выгодно. Сейчас он готов, настроен, морально полностью готов к Аспиналлу, по-спортивному зол на него. Сейчас хорошая возможность для реванша», — сказал Сидельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.