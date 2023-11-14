«Очень жаль Серёгу». Алексеева высказалась о поражении Павловича

Российский боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC Ирина Алексеева высказалась по поводу поединка между Сергеем Павловичем и Томом Аспиналлом.

«За 69 секунд трудно было понять, был ли Аспиналл быстрее Павловича. Да, где-то он опережал Сергея за счёт лоу-киков, но получилась лотерея: Аспиналл попал, а Палович – пропустил. Получилось так, что Серёга пропустил серию мощных ударов. А так как это тяжёлый вес, то здесь всё часто заканчивается после первого сильного попадания.

Я думаю, что ничего страшного не случилось. До этого боя Сергей выиграл красиво шесть поединков. Проблема в том, что за 69 секунд поединка не всегда можно понять, какие ошибки ты допустил. Единственное, что я заметила – Том хоть и опережал ударами, но в общей скорости Павлович не уступал. Он и сам хорошую серию провёл, а потом нарвался. Многие так и думали, что кто-то из них кого-то уронит, но вряд ли кто-то рассчитывал, что всё закончится настолько быстро. Очень жаль Серёгу», – приводит слова Алексеевой Metaratings.