Валентина Шевченко приняла вызов Шона Стрикленда на стрелковый поединок

Американский чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд и бывшая чемпионка организации в лёгком весе Валентина Шевченко договорились о стрелковом поединке.

Напомним, ранее Стрикленд в своих социальных сетях написал, что женщины в смешанных единоборствах – это отстой. Шевченко отреагировала на этот пост, и они устроили перепалку.

«Ты похож на парня, которого в зале побила девчонка и теперь он обижен на всех женщин в мире. Бедный малыш! Тренируйся лучше, чтобы не проигрывать девочкам», — написала Шевченко на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Только что провёл десять раундов – бились не на шутку. Это было великолепно – все демоны ушли, и голоса в моей голове утихли, я чувствую спокойствие. Валентина, ты права – у тебя отличный удар в голову. Когда в следующий раз будешь в Вегасе, давай постреляем. Хорошего дня», — отреагировал Стрикленд.

«Я рада, что ты признал свою ошибку. Конечно, я побью его в стрельбе, никаких сомнений. Я даже побью его в клетке, если он спустится в категорию 56,7 кг. Я лучший стрелок ММА. Не плачь, когда проиграешь, берегись», — ответила Шевченко.