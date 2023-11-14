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Владимир Минеев — Иван Штырков: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

Владимир Минеев — Иван Штырков: когда бой, где смотреть прямую трансляцию
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Дата и время турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» с главным боем Минеев — Штырков

18 ноября на стадионе «RED Arena» в Сочи состоится очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием вечера станет поединок между чемпионом AMC Fight Nights в средней весовой категории Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым.

Прямая трансляция боя Владимир Минеев — Иван Штырков

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на телевизионном канале «РЕН ТВ». Он покажет четыре поединка, в том числе бой Владимир Минеев — Иван Штырков. Начало турнира назначено на 20:00 по московскому времени.

Полный кард турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»:

Владимир Минеев — Иван Штырков;
Ислам Муртазаев — Джонатан Оливейра;
Евгений Ганин — Демьян Саванович;
Никита Шостак — Александр Малафеев.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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