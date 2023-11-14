ESPN назвало дату боя Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри пройдёт 17 февраля 2024 года, сообщает издание ESPN US.

По информации источника, поединок состоится в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Изначально бой должен был состояться в декабре 2023 года, но после того, как британский боксёр провёл поединок с Фрэнсисом Нганну, было решено перенести долгожданный бой на следующий год.

Напомним, Фьюри победил Нганну раздельным судейским решением по итогам десяти раундов (95-94, 95-94, 93-96), что вызвало споры.

Усик в своём последнем бою, состоявшемся в августе, досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.