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Логан Пол объявил о завершении боксёрской карьеры после победы над другом Конора

Логан Пол объявил о завершении боксёрской карьеры после победы над другом Конора
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Британский блогер Логан Пол рассказал о том, что он завершил карьеру боксёра после победы в поединке с бывшим бойцом смешанных единоборств 30-летним Диллоном Дэнисом.

«Думаю, я закончил с боксом. Я достаточно сделал в этом виде спорта и теперь буду выступать только в реслинге. Да, в боксе больше нет денег, все компании разоряются», – приводит слова Пола FOX Sports.

Бой между Полом и Дэнисом нёс коммерческий характер. По его результатам победу одержал Логан Пол в связи с тем, что бывший боец ММА решил использовать запрещённые приёмы и перевести противостояние с Полом в партер. Помимо боя Пола и Дэниса, на «О2-Арене» в Манчестере также состоялся поединок блогера KSI и Томми Фьюри, в котором победу праздновал брат боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри.

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