Брат Илии Топурии подписал контракт с UFC

Грузинский боец Александр Топурия, являющийся старшим братом испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии, подписал контракт с UFC. Об этом в интервью Enrique Gimeno MMA сообщил его младший брат.

Александр Топурия идет на серии из трёх побед техническим нокаутом, которые он одержал в региональных испанских организациях. Всего Александр провёл шесть боёв, в которых одержал пять побед.

Ранее сообщалось, что Александр Топурия выступит на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне (проходил больше года назад). Однако позже эта информация не подтвердилась.

Илия Топурия дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в UFC. Всего на счету спортсмена в американском промоушене шесть побед и ни одного поражения.