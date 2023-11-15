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Камил Гаджиев: аура Павловича рухнула

Камил Гаджиев: аура Павловича рухнула
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Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался по поводу Сергея Павловича после его поражения в поединке с британцем Томом Аспиналлом.

Напомним, бой состоялся на турнире UFC 295 в Нью-Йорке (США) и завершился победой Аспиналла нокаутом.

«Аура Павловича уже рухнула. Да, он по-прежнему бьёт и может, но уже не производит такого впечатления. Уже вспоминают не его победы, а поражение от Оверима и говорят, что Павлович – обычный человек, который тоже может проиграть. Сергею нужно снова убедительно побеждать, тогда этот ореол вернётся. Сейчас его точно нет, потому что Аспиналл не стал делать что ждали многие – переводить в партер. Он просто вышел на равных и морально передавил», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

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