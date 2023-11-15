Диллон Дэнис объявил о завершении спортивной карьеры

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, объявил о завершении спортивной карьеры.

«Я закончил с боями. Ухожу в отставку. Люблю вас всех», – написал Диллон Дэнис в социальных сетях.

В последнем бою Дэнис уступил блогеру Логану Полу.

Бой между Полом и Дэнисом нёс коммерческий характер. По его результатам победу одержал Логан Пол в связи с тем, что бывший боец ММА решил использовать запрещённые приёмы и перевести противостояние с Полом в партер. Помимо боя Пола и Дэниса, на «О2-Арене» в Манчестере также состоялся поединок блогера KSI и Томми Фьюри, в котором победу праздновал брат боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри.