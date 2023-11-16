В Саудовской Аравии заявили о заинтересованности в бое Бивол — Бетербиев

Принц Турки, председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии, заявил о заинтересованности в организации поединка за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым, сообщает обозреватель Майкл Бенсон.

Напомним, 23 декабря Бивол проведёт защиту титула WBA против британца Линдона Артура (23-1, 16 KO). Поединок станет для россиянина первым с ноября 2022 года, когда он победил единогласным судейским решением бывшего чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Хильберто Рамиреса.

Бетербиев 14 января в Канаде проведёт защиту титулов WBC, IBF и WBO против экс-чемпиона во втором среднем весе британца Каллума Смита (29-1, 21 KO).