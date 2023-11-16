Кроуфорд: моим следующим боем будет реванш со Спенсом

Абсолютный чемпион мира во второй полусредней весовой категории (до 67 кг) Теренс Кроуфорд сделал заявление о своём следующем сопернике. Согласно словам Кроуфорда, у него есть контрактная договорённость о проведении реванша с Эрролом Спенсом.

«Мы подписались на реванш, так оно и есть. У меня нет точной даты, но я знаю, что это следующий бой для меня. Он хочет доказать всему миру, что может одолеть меня во втором поединке. Снимаю перед ним шляпу за это», — сказал Кроуфорд в интервью fighthype.com.

Напомним, что первый очный поединок бойцов состоялся в конце июля 2023 года. Кроуфорду удалось отправить Спенса в нокаут в конце девятого раунда. Благодаря победе он стал первым в истории абсолютным чемпионом в двух весовых категориях.