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Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри анонсирован официально

Бой Александра Усика и Тайсона Фьюри анонсирован официально
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Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между представителем Украины Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри состоится 17 февраля 2024 года. Об этом информирует пресс-служба Queensberry Promotions.

Бой пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Фото: https://twitter.com/Queensberry

Усик является чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO, а Фьюри – чемпионом мира по версии WBC.

Напомним, изначально ожидалось, что спортсмены встретятся в декабре 2023 года, но после того, как британский боксёр провёл поединок с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, было решено перенести встречу двух чемпионов на следующий год. Фьюри победил Нганну раздельным судейским решением.

Усик встретился с Криштиану Роналду:

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