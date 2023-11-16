Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Охране пришлось разнять Усика и Фьюри во время агрессивной битвы взглядов

Охране пришлось разнять Усика и Фьюри во время агрессивной битвы взглядов
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 16 ноября, был официально анонсирован поединок между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком и чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри. Их бой состоится 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Там же сегодня состоялась битва взглядов, участие в которой приняли спортсмены.

В какой-то момент Александр и Тайсон стали «бодаться», после чего в дело пришлось вмешаться охране, чтобы разнять боксёров.

Напомним, изначально ожидалось, что спортсмены встретятся в декабре 2023 года, но после того, как британский боксёр провёл поединок с франко-камерунским бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, было решено перенести встречу двух чемпионов на следующий год. Фьюри победил Нганну раздельным судейским решением.

Материалы по теме
Усик шуточно ответил, является ли Фьюри его сложнейшим соперником
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android