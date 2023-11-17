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Фьюри – Усику: можешь бежать, твои пояса будут моими

Фьюри – Усику: можешь бежать, твои пояса будут моими
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Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри выразил уверенность в своей победе в поединке с чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBO Александром Усиком. Спортсмены сразятся 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Усик, ты можешь бежать, но Цыганский король придёт за тобой. Это моя эра, и твоё время истекло. Твой рекорд без поражений и твои пояса будут моими. Я прекрасно провёл время, когда дрался в Саудовской Аравии с Нганну, и я готов сделать это ещё раз. На этот раз Цыганский король вернётся в Англию в статусе бесспорного короля супертяжеловесов», — сказал Фьюри на пресс-конференции.

На счету Усика 21 бой, в каждом из которых он побеждал. 14 побед были добыты нокаутом. В активе Фьюри 35 поединков, в которых он добыл 34 победы (24 нокаутом). Один бой с участием Тайсона был завершён вничью.

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