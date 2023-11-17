Шакур Стивенсон победил Элвиса Де Лос Сантоса в бою за титул WBC в лёгком дивизионе

Американский боксёр Шакур Стивенсон победил доминиканца Элвиса Де Лос Сантоса в поединке за вакантный титул WBC в лёгком дивизионе (до 61,2 кг). Противостояние проходило в Лас-Вегасе (США) и продлилось всю дистанцию. Стивенсон одолел соперника единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 116-112).

Стивенсону 26 лет. Является серебряным призёром Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в октябре 2019-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBO в полулёгком весе (до 57,2 кг). В октябре 2021-го Шакур стал чемпионом в двух дивизионах, завоевав титул WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг), после чего отобрал титул WBC у непобеждённого мексиканца Оскара Вальдеса.