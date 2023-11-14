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Шакур Стивенсон выразил готовность к бою с Шоном О'Мэлли

Шакур Стивенсон выразил готовность к бою с Шоном О'Мэлли
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Американский боксёр Шакур Стивенсон, обладатель титулов WBA, WBC и WBO во второй полулёгкой весовой категории (до 59 кг) накануне боя с Эдвином Де Лос Сантосом, заявил о готовности подраться с чемпионом UFC в легчайшем весе Шоном О'Мэлли. Отметим, что ранее О'Мэлли вызывал на боксёрский поединок Джервонту Дэвиса.

«Я был бы не против подраться с Шоном О'Мэлли. Однако, как я сказал, в первую очередь идёт Эдвин Де Лос Сантос. Сейчас не знаю ничего ни о ком, кроме Эдвина. Они могут говорить обо мне, но мне нужно заботиться о своих делах», — сказал Стивенсон fighthype.com.

На счету Стивенсона 20 поединков на профессиональной арене, все он закончил победами. В бою с Де Лос Сантосом определится новый обладатель вакантного титула WBC в лёгкой весовой категории.

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