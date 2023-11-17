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Адам Кадыров получил очередной орден и медаль

Адам Кадыров получил очередной орден и медаль
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 15-летний начинающий боец смешанных единоборств Адам Кадыров, награждён орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Об этом у себя в социальных сетях рассказал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской Русбуплики Ахмед Дудаев.

Награждение состоялось в рамках мероприятия, организованного Всероссийской общественной организацией «Трудовая Доблесть России».

15 ноября сообщалось, что Адам был награждён орденом «За служение религии Ислам» I степени. До этого он получил ещё несколько наград. Кадыров-младший является победителем различных соревнований по смешанным единоборствам.

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