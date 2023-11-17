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Сехудо – о победе Аспиналла в бою с Павловичем: Том, это не настоящий пояс

Сехудо – о победе Аспиналла в бою с Павловичем: Том, это не настоящий пояс
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Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо критически высказался о британце Томе Аспиналле за чрезмерную эмоциональность после победы над россиянином Сергеем Павловичем. Их бой прошёл на турнире UFC 295. Благодаря победе Аспиналл стал обладателем временного титула организации в тяжёлом весе.

«Посмотрел, как Том Аспиналл начал праздновать после завоевания временного чемпионского титула. Это временный титул, Том! Прибереги эти слезы до тех пор, пока не выиграешь настоящий пояс. Порой некоторые становятся слишком эмоциональными после завоевания временного пояса. Да, это тоже трофей, но он ненастоящий.

Я начинаю задумываться об их менталитете. Что сделало их такими? Неужели он думал, что достиг вершины? Я не придираюсь к тебе, Том. Просто говорю — прибереги эти слёзы до того момента, когда станешь обладателем настоящего титула», — сказал Сехудо на своём канале в YouTube.

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