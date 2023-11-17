Замеченный с айфоном Хасбик призвал мусульман отказаться от товаров из США и Израиля

Блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, высказался о палестино-израильском конфликте, призвав мусульман не пользоваться продукцией США и Израиля.

«Если вы пользуетесь продукцией америки и израиля (текст автора сохранён. – Прим. «Чемпионата») и при этом делаете Ду’а (личная мольба мусульманина, обращение к Аллаху. – Прим. «Чемпионата») за Палестину, чтобы Всевышний наказал всех, кто причастен к этому геноциду… Вы делает Ду’а против самих себя. Слова без действий… ничего не значат. Делайте Ду’а и не будьте спонсорами геноцида», — написал Хасбик в соцсетях.

Примечательно, что в соцсетях блогера есть снимки, на которых он держит в руках айфон от американской компании Apple.

Фото: Из личного архива Хасбика

В сентябре прошлого года стало известно, что Хасбулла заключил контракт на пять лет с промоушеном UFC. Он подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.