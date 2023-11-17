Александр Усик высказался о возможном завершении карьеры Тайсона Фьюри

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением насчёт того, что британец Тайсон Фьюри в скором времени может завершить профессиональную карьеру.

«Я не хочу, чтобы Фьюри завершал карьеру. Я хочу сразиться с ним в бою. Много людей тоже об этом мечтают. Думаю, мы должны сделать этот бой. Тайсон в плохой форме? Мне вообще без разницы, что там говорят эти эксперты — Эдди Хирн, Джонни Нельсон. Это просто бессмысленные слова. Я знаю, что для меня важно. Для меня важны моя подготовка, моя команда, моя страна. Я знаю, куда я иду», – сказал Усик в интервью Boxing King Media.

Напомним, недавно был анонсирован бой между Фьюри и украинцем Александром Усиком, который пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) 17 февраля 2024 года.