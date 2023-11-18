Аспиналл отреагировал на слова Сехудо о «ненастоящем» поясе

Британец Том Аспиналл, недавно ставший временным чемпионом UFC в тяжёлом весе, отреагировал на критику со стороны Генри Сехудо. Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях заявил, что Аспиналлу не стоило так эмоционально праздновать завоевание временного пояса.

«Нет, я не видел высказывание этого мелкого придурка. Честно говоря, мне плевать, что он говорит. Его рост около 160 сантиметров, поэтому даже когда он попытается заговорить, я всё равно не услышу его. Вот настолько он далеко от меня, так что мне плевать на него», — приводит слова Аспиналла MMA News.

Напомним, Аспиналл стал обладателем временного титула организации в тяжёлом весе после победы над российским бойцом Сергеем Павловичем в поединке, который прошёл на турнире UFC 295.