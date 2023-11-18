Александр Шаблий назвал бойца, который станет чемпионом UFC в лёгком весе

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Bellator Александр Шаблий рассказал о бойце, который может стать чемпионом UFC в лёгком весе.

«Арман Царукян — отличный парень, мой друг. Я с ним тренируюсь и думаю, что он победит Бенеила Дариуша. Он отличный борец и отличный ударник. Арман станет чемпионом UFC в лёгком весе», — рассказал Шаблий в видео, опубликованном на YouTube-канале MMA Junkie.

Напомним, Арман Царукян встретится с Бенеилом Дариушем в бою который станет главным событием турнира UFC Fight Night, назначенного на 2 декабря. В общей сложности Царукян в смешанных единоборствах провёл 23 поединка, в которых одержал 20 побед (восемь нокаутом) и потерпел три поражения.

Ранее Царукян поделился мнением о Бенеиле Дариуше и заявил, что его главная цель в карьере — стать чемпионом промоушена.