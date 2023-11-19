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Минеев победил Штыркова в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Минеев победил Штыркова в главном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
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Завершилось главное событие турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев встретился в кикбоксёрском поединке с соотечественником Иваном Штырковым.

Бойцы начали поединок в центре ринга, никто не форсировал события. В середине отрезка оба начали работать ногами по этажам, отметившись несколькими результативными попаданиями.

Во втором раунде Минеев пошёл вперёд, инициировав череду разменов и попытавшись поймать соперника ударом коленом в голову. Штырков пытался отвечать, но уступал сопернику в активности.

Третий раунд также прошёл под диктовку Минеева, регулярно беспокоившего соперника атаками и активно использовавшего удары коленями в клинче.

Результат поединка: победа Владимира Минеева единогласным решением (30-29, 30-27, 30-27).

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