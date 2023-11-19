Минеев прокомментировал победу над Штырковым в кикбоксёрском бою

Именитый российский боец смешанного стиля Владимир Минеев прокомментировал победу в кикбоксёрском поединке с соотечественником Иваном Штырковым, который состоялся сегодня, 19 ноября, в Сочи.

Напомним, Минеев победил единогласным решением по итогам трёх раундов (30-29, 30-27, 30-27).

«Всем спасибо, кто здесь. Давно не был в ринге, сказывается простой. Иван молодец, крепкий парень, многие его недооценивали, но он оказался непростым оппонентом. У нас ещё с ним второй бой есть по правилам ММА. Мне не нравилось, что моего соперника недооценивают, но он всем всё доказал. Я теперь жду второй бой», — сказал Минеев после боя.

Выступление стало для 33-летнего Минеева первым с сентября, когда он досрочно остановил экс-чемпиона Bellator бразильца Рафаэля Карвальо.