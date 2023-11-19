Штырков: урона, в принципе, никакого не получил

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков рассказал о своём состоянии после поражения решением судей от Владимира Минеева в поединке по правилам кикбоксинга.

«Урона, в принципе, никакого не получил. После крайнего боя был страх, даже близкие друзья, попадавшие в такие ситуации, говорили, что тяжеловато после нокаута психологически. Сначала не понимал, а потом чувствуешь мандраж перед следующим боем. Даже сегодня, ближе к бою, мысли, что можно также упасть, восстановился ли после того раза. Но это лишь эмоции, которые появляются. Ну и давление, медийная составляющая… Что бы мы ни говорили, что не боимся, но волнуемся, как и обычные люди. На кону наше здоровье, за нами команда, родные, это всё давит», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

В своём прошлом бою, который проходил по правилам профессионального бокса, Штырков был нокаутирован Константином Ерохиным за 70 секунд.