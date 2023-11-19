Гаджиев: сейчас на рынке выживут только мастодонты

Известный российский промоутер Камил Гаджиев после боя по правилам кикбоксинга, в котором Иван Штырков проиграл Владимиру Минееву, оценил финансовую ситуацию в смешанных единоборствах.

«Мы с Исмаиловым деньги не обсуждали? 30 миллионов? Невозможно сейчас в индустрии ММА, кикбоксинга платить такие деньги. Пока идёт спад в материальном оснащении, но в будущем может появиться способ вернуться, что-то должно произойти. Раньше букмекеры сходили с ума, теперь, может средства для мужчин с ума сойдут, и бабки пойдут. Это будет, может, через пять лет. Сейчас на рынке выживут только мастодонты», — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Ранее Гаджиев говорил, что Минеев может вновь провести третий бой с Магомедом Исмаиловым в апреле или мае следующего года. Первый поединок между ними состоялся в октябре 2018 года и по итогам пять раундов завершился вничью. Реванш состоялся в ноябре 2021-го, и на этот раз Минеев победил техническим нокаутом в третьем раунде.