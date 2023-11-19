Камил Гаджиев: Штырков смотрелся лучше, чем я думал

Известный российский промоутер Камил Гаджиев оценил выступление бойца смешанных единоборств Ивана Штыркова, который второй раз в карьере проводил поединок по правилам кикбоксинга. Он проиграл Владимиру Минееву единогласным решением судей.

«Не сказал бы, что Штырков меня удивил, я предполагал, что он навяжет бой, но он смотрелся лучше, чем я думал, это факт. Это не удивление, а констатация факта. Он был опасен. Если вспомнить Карвальо, то смотришь и думаешь, а как он выигрывать собрался? А у Вани было понимание, как выиграть, но другое дело, что достать он не мог» — передаёт слова Гаджиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Минеев в последние два года выступал исключительно в кикбоксинге и в своём предыдущем поединке победил бывшего чемпиона Bellator Рафаэля Карвальо.