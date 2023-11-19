Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Усика: уверен ли, что бой Александра с Фьюри состоится? Вообще нет

Промоутер Усика: уверен ли, что бой Александра с Фьюри состоится? Вообще нет
Комментарии

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, ответил на вопрос по поводу анонсированного поединка своего клиента с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Уверен ли я, что поединок состоится? Нет, вообще нет. Моя уверенность растёт, когда я услышу стартовый гонг. Вот тогда я начну верить, что бой состоится. Я слишком долго нахожусь в боксе. У меня есть ожидания и надежды, но я должен оставаться скептичным.

Мы хотим, чтобы бой состоялся. Цель Усика — стать абсолютным чемпионом. И для этого нам нужен Тайсон. Его титул единственный, которого пока не хватает Усику», — сказал Красюк на канале Daily Mail Sport Boxing в YouTube.

Усик встретился с Криштиану Роналду:

Материалы по теме
Историческому бою – быть! Фьюри и Усик согласовали дату самого ожидаемого поединка
Историческому бою – быть! Фьюри и Усик согласовали дату самого ожидаемого поединка
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android