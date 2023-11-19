Промоутер Усика: уверен ли, что бой Александра с Фьюри состоится? Вообще нет

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе Александра Усика, ответил на вопрос по поводу анонсированного поединка своего клиента с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.

«Уверен ли я, что поединок состоится? Нет, вообще нет. Моя уверенность растёт, когда я услышу стартовый гонг. Вот тогда я начну верить, что бой состоится. Я слишком долго нахожусь в боксе. У меня есть ожидания и надежды, но я должен оставаться скептичным.

Мы хотим, чтобы бой состоялся. Цель Усика — стать абсолютным чемпионом. И для этого нам нужен Тайсон. Его титул единственный, которого пока не хватает Усику», — сказал Красюк на канале Daily Mail Sport Boxing в YouTube.

Усик встретился с Криштиану Роналду: