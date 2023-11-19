Чимаев: Рамзан Кадыров помог мне вернуться к жизни

Известный боец UFC чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где выступил со словами благодарности в адрес главы Чеченской Республики Рамзане Кадырове.

«Этот человек помог мне вернуться к жизни, не только мне – всему Чеченскому народу. Хотелось бы поблагодарить за всё, что он сделал и делает для нас и нашего народа», — написал Чимаев.

Фото: Из личного архива Хамзата Чимаева

Кадыров и Чимаев находятся в приятельских отношениях уже долгое время. Ранее Хамзат не раз бывал в гостях у Рамзана. Также он неоднократно встречался с детьми главы Чеченской Республики.

В последнем поединке Хамзат встречался с Камару Усманом. Их бой проходил 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294. Противостояние продлилось всю дистанцию (три раунда) и завершился победой Чимаева решением судей.