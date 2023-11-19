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Исмаилов раскритиковал победу Минеева над Штырковым в бою по правилам кикбоксинга

Исмаилов раскритиковал победу Минеева над Штырковым в бою по правилам кикбоксинга
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Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился впечатлениями от прошедшего боя по правилам кикбоксинга между Владимиром Минеевым и Иваном Штырковым. Поединок прошел 18 ноября на турнире «Бойцовского клуба Рен ТВ» и завершился победой Минеева единогласным решением судей.

«Я посмотрел бой нереального кикбоксёра, нереального суперчемпиона по кикбоксингу, который, по словам Камила Гаджиева, с одной завязанной рукой перебоксирует меня. Просто нереальный кикбоксёр вызвал на свою кикбоксёрскую площадку Ивана Штыркова и ничего не показал.

Ивана понять можно, он вышел по кикбоксингу драться, не являясь кикбоксером. Для Штыркова это победа, а вот для суперневероятного кикбоксёра это поражение. Чтобы Минеев был ярким, нормальным бойцом, его пару раундов месить надо. Тогда он что-то начинает делать, а так он суперскучный был всегда», – заявил Исмаилов своих социальных сетях.

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