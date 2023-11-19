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Дю Плесси — о стиле Махачева: мне не нравилось на это смотреть

Дю Плесси — о стиле Махачева: мне не нравилось на это смотреть
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Топовый средневес UFC южноафриканец Дрикус дю Плесси изменил своё мнение о стиле чемпиона UFC в лёгкой весовой категории россиянина Ислама Махачева после его победы над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 294.

«Честно говоря, я не был фанатом Ислама Махачева. Его стиль, то, как он дерётся… Мне не нравилось на это смотреть. Теперь я обязан извиниться и взять свои слова назад. Даю голову на отсечение — этот парень очень хорош! То, как он вышел и просто вырубил Волкановски, — это было невероятно», – сказал дю Плесси в интервью My MMA News.

Напомним профессиональный рекорд Ислама Махачева в смешанных единоборствах составляет 25-1. Свой последний поединок российский боец провёл 21 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Махачев нокаутировал в первом раунде Александра Волкановски и остался чемпионом UFC в лёгком весе.

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