Дю Плесси: с радостью разнесу Чимаева после боя со Стриклендом

Претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории Дрикус дю Плесси выразил готовность провести бой с непобеждённым арабо-чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым. Южноамериканец дал понять, что он примет битву с Борзом после титульника с американцем Шоном Стриклендом.

«Я думаю, после боя со Стриклендом UFC захочет организовать поединок с Хамзатом. Они сказали, что он получит титульный шанс, если победит Камару Усмана, и я как чемпион с радостью разнесу этого бугимена – сделаю это с большим удовольствием. Думаю, это то, что они хотят сделать, но на данный момент у меня есть одна цель, и эта цель – Шон Стрикленд», – заявил Дрикус в интервью My MMA News.

Напомним, дю Плесси проведёт свой следующий поединок против чемпиона UFC в средней весовой категории Стрикленда. Их бой 21 января возглавит турнир UFC 297 в Торонто (США).