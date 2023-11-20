Павлович рассказал, когда он вернётся к боям

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории россиянин Сергей Павлович рассказал, когда он собирается вернуться в октагон.

«Вернусь как можно скорее. Мои планы не изменились», – написал Павлович в своих социальных сетях.

Последний раз Сергей Павлович выходил в октагон 12 ноября 2023 года на турнире UFC 295, который состоялся в Нью-Йорке. Тогда он провёл поединок против британца Тома Аспиналла. Российский боец потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде. Таким образом, он не сумел стать временным чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.

Напомним, профессиональный рекорд Павловича в смешанных единоборствах составляет 18-2. Он занимает третье место в рейтинге тяжёлого дивизиона UFC.