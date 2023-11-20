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Гаджиев отреагировал на заявление Даны Уайта про Магомеда Анкалаева

Гаджиев отреагировал на заявление Даны Уайта про Магомеда Анкалаева
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Известный промоутер Камил Гаджиев высказался о реванше между российским полутяжеловесом Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером, а также прокомментировал недавние слова президента UFC Даны Уайта в адрес Анкалаева. Ранее Уайт заявил, что Магомед не показывает бои чемпионского калибра.

«Я понимаю, о чём он говорит. Всё время как будто немного чего-то не хватает. То скучный бой с одним, хоть и за титул. То недобой с Уокером – нарушение правил на ровном месте. Это Дана и говорит. Чемпионский уровень – это чемпионский уровень. Когда ты практически идеален. Вот до идеального Магомеду пока немного не хватает. Но реванш ждём. Магомед Анкалаев против известного бразильского актёра. Давайте посмотрим. Магомеду желаю хладнокровия. Не надо думать, что это будет лёгкий бой. Уокер опасный», — сказал Гаджиев на своём канале в YouTube.

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